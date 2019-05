Calciomercato Napoli, è il giorno delle visite mediche per Di Lorenzo

Calciomercato Napoli, Giovanni Di Lorenzo è il primo acquisto della nuova stagione: il terzino ex Empoli ha effettuato i consueti controlli a Villa Stuart prima della firma che sancirà il suo passaggio all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli | Giovanni Di Lorenzo è arrivato questa mattina a Villa Stuart a Roma per le visite mediche con il Napoli. Il terzino destro dell’Empoli dopo l’ok dei controlli fisici diventerà il primo acquisto del club azzurro e firmerà nei prossimi giorni un contratto quinquennale da poco più di un milione a stagione. Per il 25enne toscano il Napoli pagherà all’Empoli dieci milioni di euro.

L’affare dovrebbe chiudersi per la cifra di 10 milioni di euro

La firma potrebbe arrivare al più tardi nella giornata di domani, come anticipato proprio ieri da Mario Giuffredi, procuratore del giocatore. “Di Lorenzo poteva andare nelle migliori squadre della serie A e non solo, perche’ e’ ambito anche a livello europeo. I tifosi sono tifosi e giustamente sognano il nome importante, noi addetti ai lavori invece dobbiamo guardare bene al valore dei calciatori. Di Lorenzo ha grande importanza. Ogni volta mi dico di non portare piu’ i miei giocatori a Napoli, ma ogni anno ci ricasco perche’ tengo troppo alla squadra della mia citta’”.

L’arrivo di Di Lorenzo libererà uno tra Malcuit e Hysaj, con l’albanese indiziato numero uno per la partenza.