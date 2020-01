Calciomercato Napoli, è fatta per Lobotka: ecco quando può arrivare

Calciomercato Napoli: il direttore sportivo azzurro è pronto a chiudere la trattativa per il centrocampista del Celta Vigo, per il quale è già pronta la data d’esordio.

Calciomercato Napoli | Il Napoli è in pole per il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, del Celta, che avrebbe scartato l’idea di un suo passaggio al West Ham che avrebbe fatto un’offerta maggiore. Ci sarebbe però già una intesa con il club di De Laurentiis per un quadriennale. Con il club spagnolo ormai ‘ballano’ 2 milioni di differenza tra richiesta e offerta.

Distanza che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, potrebbe essere colmata già nelle prossime ore, consentendo a Gattuso di avere a Castelvolturno lo slovacco entro venerdì, prima anche del match con la Lazio di sabato. Per poi poterlo anche schierare nella sfida di coppa Italia contro il Perugia della prossima settimana.