Calciomercato Napoli: è fatta per Llorente, nel weekend le visite mediche

Calciomercato Napoli, Ancelotti ha il suo rinforzo in attacco: Fernando Llorente firma un contratto biennale.

Calciomercato Napoli | Carlo Ancelotti ha il suo rinforzo in attacco. Non sarà James Rodriguez, come richiesto dal tecnico di Reggiolo da tempo, e neanche Icardi, che il presidente De Laurentiis ha provato fino all’ultimo a convincere, ma Fernando Llorente è un giocatore che potrà essere molto utile alla causa azzurra.

A dare la notizia della chiusura della trattativa, il giornalista Gianluca Di Marzio, che, attraverso il suo profilo Twitter ha rivelato come l’attaccante basco ex Juve e Tottenham firmerà un contratto biennale. Per lui previste le visite mediche nel weekend.