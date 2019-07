Calciomercato Napoli, è fatta per Elmas del Fenerbahce

Calciomercato Napoli: in attesa del grande obiettivo James Rodriguez, che sembra essere sempre più vicino, il club azzurro si assicura il talentuoso centrocampista macedone di origini turche.

Calciomercato Napoli | Il Napoli stringe i tempi per James Rodriguez. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si trova a Madrid con il procuratore del centrocampista offensivo del Real Madrid, Jorge Mendes, per chiudere la trattativa e regalare a Carlo Ancelotti il suo pupillo. I blancos chiedono 42 milioni di euro cash, i campani puntano a un prestito con diritto di riscatto. Restano da limare gli ultimi dettagli.

Un affare da quasi 20 milioni di euro

L’ex giocatore del Bayern Monaco, attualmente in vacanza dopo aver disputato la Copa America con la Colombia, non è stato convocato da Zinedine Zidane per la tournèe americana. Altro indizio verso un buon esito della trattativa con il Napoli, che nel frattempo ha chiuso per il centrocampista Elif Elmas con il Fenerbahce per 15 milioni più bonus.