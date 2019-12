Calciomercato Napoli, è derby italiano con la Roma per Kolasinac

Calciomercato Napoli: gli azzurri sfidano i giallorossi per Sead Kolasinac, terzino bosniaco dei ‘Gunners’, classe 1993.

Calciomercato Napoli | Derby di mercato in vista fra Napoli e Roma. Dall’Inghilterra fanno sapere infatti che i due club sono sulle tracce di Sead Kolasinac, terzino bosniaco dell’Arsenal classe 1993. I partenopei vorrebbero provarci gia’ per gennaio mentre i giallorossi guardano al giocatore piu’ per la prossima stagione, come erede del 34enne Kolarov.

Legato ancora ai Gunners da due anni e mezzo di contratto, finora Kolasinac ha collezionato 14 presenze ma se per Emery era un titolare fisso, bisognera’ vedere cosa pensera’ di lui il nuovo tecnico Arteta. Fra l’altro l’Arsenal starebbe valutando Kevin Volland del Bayer Leverkusen per l’attacco e la cessione di Kolasinac potrebbe essere utile a finanziare questa operazione.