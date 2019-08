Calciomercato Napoli, De Paul può essere l’alternativa a James Rodriguez

Calciomercato Napoli: i partenopei si guardano intorno e studiano le possibili alternative in caso di un definitivo no da parte del Real Madrid alla cessione in prestito di James Rodriguez.

Calciomercato Napoli | In attesa di operare in entrata per prendere Dzeko (ma Conte sogna anche di ritrovare Vidal, che potrebbe lasciare il Barcellona), l’Inter lavora sulle uscite. Cosi’ e’ stato definito il passaggio di Perisic al Bayern, operazione che ha avuto il benestare del croato. Rimane un rebus Icardi, sul quale ci sono Roma e Napoli. Ma gli emissari di Aurelio De Laurentiis, che seguono anche De Paul dell’Udinese, in questo momento pensano soprattutto a James Rodriguez.

Florentino Perez continua a chiedere soldi subito per lasciar partire il colombiano.

Il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli e’ in pressing sul colombiano, ma rimane sempre l’ostacolo che il Real vuole cederlo solo a titolo definitivo, per 35 milioni, soldi che servono a finanziare l’operazione Neymar. Florentino Perez vuole mettere a segno questo colpo, anche perche’ cosi’ si libererebbe di Bale, per il quale Parigi e’ una destinazione gradita.