Calciomercato Napoli: da Fabian a Mertens, al lavoro per i rinnovi

Calciomercato Napoli: in attesa di rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso, il club azzurro lavora per non perdere i suoi pezzi pregiati.

Calciomercato Napoli | Il Napoli lavora intanto anche ai rinnovi, a partire dall’offerta dei nuovi contratti per Mertens e Callejon, che devono decidere. Il lavoro prosegue per il rinnovo con Zielinski, mentre più difficile sembra quello su Fabian Ruiz che ha grande mercato all’estero e sarebbe nel mirino del Real Madrid già per gennaio: il Napoli non vuole cederlo e punta a rinnovargli il contratto con una clausola rescissoria molto alta.

Da domani tutti a Castelvolturno.

Intanto i calciatori azzurri si godono l’ultimo week-end libero, dal 30 dicembre ripartono gli allenamenti in vista della sfida all’Inter della Befana.