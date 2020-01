Calciomercato Napoli, Chelsea e Inter su Mertens per giugno

Calciomercato Napoli: il rinnovo del belga appare sempre più lontano e i due club avrebbero già preso contatti con il suo entourage per assicurarselo a parametro zero.

Calciomercato Napoli | L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, e’ in scadenza di contratto. Secondo “Le 10 Sport”, Chelsea e Inter avrebbero gia’ preso contatti con l’entourage del belga per assicurarselo a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato estiva. A 32 anni, Dries Mertens potrebbe cosi’ passare l’ultima parte della sua carriera in una nuova realta’, dopo sette anni a Napoli. Per il portale francese “sembra chiara la sua volonta’ di non rinnovare con la societa’ partenopea”.

Per il belga 304 gare ufficiali con il Napoli e 118 gol, una cifra che gli ha permesso di superare Diego Armando Maradona (115) al secondo posto della classifica dei marcatori all-time in maglia azzurra. Al primo posto Marek Hamsik con 121 reti.