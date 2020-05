Calciomercato Napoli, Callejon sempre più lontano: già designato l’erede

Calciomercato Napoli: lo spagnolo è pronto a tornare in Liga, mentre la società partenopea ha già presentato la prima offerta per il suo sostituto.

Se il futuro di Dries Mertens è destinato a tingersi ancora di azzurro, chi andrà via è invece José Callejon, pronto a tornare in Spagna a fine stagione e con il contratto scaduto. Siviglia e Valencia le societa’ piu’ interessate in Liga. Il Napoli ha Politano ma è a caccia sulla fascia e ha fortemente nel mirino Everton, stella del Gremio. Il 24nne brasiliano, veloce e tecnico, ha in bacheca la Libertadores con il Gremio e la Coppa America con la nazionale ed è pronto a tentare la strada europea. Il club brasiliano chiede 30 milioni, il Napoli è andato subito forte all’assalto con una prima offerta da 25 e a trattativa è aperta.

Everton è extracomunitario quindi il Napoli per prenderlo deve liberare una slot che sarà con ogni probabilità quella di Lozano. Il messicano è costato 50 milioni e De Laurentiis non ha nessuna voglia di svenderlo. La missione per il ds Giuntoli è quindi doppia: cedere bene Lozano e prendere Everton.