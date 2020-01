Calciomercato Napoli, assalto a Kumbulla e Amrabat del Verona

Calciomercato Napoli: la società partenopea è pronta a mettere a segno un doppio colpo per il difensore e il centrocampista gialloblu.

Calciomercato Napoli | Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino con cittadinanza olandese del Verona, in prestito dal Bruges, e della nazionale marocchina. Il Napoli appare in vantaggio e continua a fare pressing per anticipare le mosse dell’Inter che appare meno convinta. Attualmente il centrocampista è in prestito gratuito ai gialloblù, che hanno però un diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro.

Accelerata del ds Giuntoli anche per Kumbulla sempre del Verona: il piano era di prenderlo a giugno, ma in presenza di una proposta da 18-20 milioni gli scaligeri potrebbero farlo partire anche subito. Sono ripresi, intanto, i contatti con il Napoli per lo scambio Politano-Llorente. Tutto dipenderà dalle possibilità che vada in porto l’affare Giroud per l’Inter.