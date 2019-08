Calciomercato Napoli: aspettando Icardi, De Laurentiis si cautela bloccando Llorente

Calciomercato Napoli: gli azzurri continuano a monitorare la vicenda Icardi, provando a convincere l’argentino e la moglie e procuratrice Wanda Nara, ma nel frattempo si cautelano con l’ex juventino Llorente.

Calciomercato Napoli | Il calciomercato vive la sua fase piu’ intensa perche’ il 2 settembre si chiude e non c’e’ piu’ molto tempo. E’ quello che ha fatto presente il Napoli a Icardi, stanco di attendere le decisioni dell’argentino e della moglie agente Wanda Nara.

E proprio la coppia più chiacchierata del mondo calcistico ieri è stata protagonista all’uscita dalla festa di Lautaro Martinez, che festeggiava 22 anni. Mauro Icardi questa notte, infatti, e’ stato “inseguito” da curiosi e giornalisti. Alla domanda se fosse l’ultima serata da interista l’attaccante argentino, che si nascondeva dietro palloncini nerazzurri e a forma di “22”, ha risposto con un’altra interrogativa: “Dici?”. Poi, entrando in macchina, Icardi, a chi gli chiedeva se era pronto per una nuova avventura ha risposto: “Si'”. Tutto cio’ e’ bastato per far ripartire le voci circa il futuro “misterioso” di Icardi, da tempo accostato a Juventus e Napoli.

Intanto gli emissari di De Laurentiis si cautelano portando avanti la trattativa con lo svincolato Llorente. In uscita da Castelvolturno Lorenzo Tonelli, vicino alla Fiorentina.