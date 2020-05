Calciomercato Napoli, anche il Psg sulle tracce di Mertens

Calciomercato Napoli: con il contratto ancora da rinnovare e in scadenza a fine stagione, il belga è uno dei calciatori più seguiti dai top club europei.

Quel contratto in scadenza a fine stagione alletta in molti. Dries Mertens non ha ancora rinnovato col Napoli e le squadre alla finestra aumentano. Se il nome del 33enne attaccante belga e’ stato accostato finora ad Atletico Madrid, Inter e Chelsea, ecco ora spuntare anche il Paris Saint Germain.

Il club francese viene citato dal sito “Voetbalkrant”, a cui tra l’altro Mertens ha concesso un’intervista ieri dopo il ritorno a Castevolturno e il tampone a cui e’ stato sottoposto in vista della ripresa degli allenamenti: del resto, partendo Edinson Cavani – pure lui in scadenza – il Psg ha bisogno di un sostituto e Mertens potrebbe arrivare da svincolato.