Calciomercato Napoli, Allan e Meret verso l’addio

Calciomercato Napoli: il club azzurro non lavora solo in entrata, ma potrebbe anche veder partire alcune sue pedine importanti.

Calciomercato Napoli | Il Coronavirus non ferma il calciomercato, anzi, semmai lo incentiva. Tra le società che si stanno muovendo maggiormente c’è il Milan, che ha nel mirino il centrocampista e capitano dell’Olanda Under 21, Teun Koopmeiners, oltre al 18enne dell’Empoli, Samuele Ricci. Il nuovo allenatore Ralf Rangnick punta su giovani di talento e con una forte personalità, ma anche a sfoltire il monte-ingaggi: per questo la posizione di Donnarumma resta in bilico. Per sostituirlo si fanno i nomi di Musso dell’Udinese e di Meret – portiere assai sottovalutato, ma dotato di classe e tecnica cristalline – del Napoli.

Il Real Madrid s’interroga su Achraf Hakimi, che piace anche a Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Da oggi si parla anche di un interessamento del PSG che, per il resto, guarda anche al mercato italiano, concentrandosi in particolare su Allan del Napoli, da sempre nel mirino di Thomas Tuchel.