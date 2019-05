Calciomercato Napoli, ag. Di Lorenzo: domani le visite, può firmare venerdì

Calciomercato Napoli, le parole del procuratore del terzino rivelazione dell’Empoli non lasciano spazio a dubbi: Di Lorenzo sarà il primo rinforzo per Ancelotti.

“Manca ancora qualche giorno e in tempi di mercato tutto puo’ succedere”. Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Radio Marte, Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, conferma che il suo assistito e’ vicino al Napoli. “Quando dico che nel calcio non si sa mai e’ perche’ ci sono tante squadre su Di Lorenzo e Corsi ha voluto un paio di giorni per riflettere bene – ha aggiunto il procuratore dell’esterno dell’Empoli -. La scadenza pero’ e’ vicina ed entro domani sera si decidera’ tutto. Di Lorenzo anticipera’ le visite mediche e se Corsi decidera’ in maniera positiva, venerdi’ ci sara’ anche la firma. Domani saro’ ad Empoli a parlare col presidente, mentre in mattinata il ragazzo fara’ le visite mediche”.

Un rinforzo importante per il Napoli, anche se una parte della tifoseria da’ l’impressione di essere un po’ scettica. “Di Lorenzo poteva andare nelle migliori squadre della serie A e non solo, perche’ e’ ambito anche a livello europeo. I tifosi sono tifosi e giustamente sognano il nome importante, noi addetti ai lavori invece dobbiamo guardare bene al valore dei calciatori. Di Lorenzo ha grande importanza. Ogni volta mi dico di non portare piu’ i miei giocatori a Napoli, ma ogni anno ci ricasco perche’ tengo troppo alla squadra della mia citta’”, le parole di Giuffredi.

“Di Lorenzo e’ stato gia’ in citta’ e devo dire che i tifosi lo hanno accolto bene, ho letto ammirazione nei loro occhi e quindi non mi preoccupa il giudizio dei tifosi, ma a tutti gli altri dico calma, diamogli tempo e poi giudichiamo se Di Lorenzo e’ un giocatore da Napoli o meno – ha proseguito il procuratore -. Delle critiche degli addetti ai lavori non mi preoccupo piu’ di tanto perche’ spesso arrivano da persone che sopportano poco l’agente di Di Lorenzo, ossia io. Avremmo potuto avere di piu’ da altre squadre, ma tra Empoli e Napoli c’e’ sintonia e da parte mia amore verso la mia citta’”.

Il futuro di Hysaj e Mario Rui

Giuffredi e’ anche l’agente di Hysaj e Mario Rui. “Per 3 anni Hysaj e’ stato il miglior terzino e l’ultimo anno di Sarri mi chiamo’ anche la Juve per prenderlo. E’ stato il calciatore a dire no perche’ voleva giocarsi lo scudetto a Napoli. Poi e’ vero, nell’ultimo anno ha avuto un calo, ma non e’ stato l’unico del Napoli ad averlo avuto. Non dico che e’ colpa di Ancelotti, ma e’ naturale che con un gioco diverso alcuni azzurri siano calati, mi chiedo perche’ vengono attaccati solo Hysaj e Rui. L’intenzione e’ portarli via. Hysaj tra un anno va a a scadenza e la sua uscita e’ obbligatoria per non perderlo a parametro zero, ma ritengo sia anche giusto per il calciatore cambiare aria. L’atletico ha sempre chiesto informazioni su Hysaj, ma non c’e’ solo l’Atletico su di lui, ad esempio Paratici lo ha visto sempre bene e di certo andra’ in un club importante”.

“Mario Rui invece, credo che nei 2 anni di Napoli abbia fatto cose importanti, ma sono state sminuite e questa cosa mi fa male perche’ mi sarebbe piaciuto vederlo un altro anno qui – ha aggiunto Giuffredi –. E’ gusto che cambi aria per quello che si e’ creato a livello ambientale intorno a lui, ripeto, mi fa male, ma andra’ via. Le pretendenti non mancano: ci sono Roma, Milan, Torino su Mario Rui, ma anche all’estero e’ ben visto mentre il Benfica e’ il suo sogno”.

Si parla anche del fiorentino Veretout, accostato piu’ volte al Napoli. “Devo smentire quanto ho letto. La moglie e’ in vacanza in Sardegna e poi non le avrei mai fatto vedere la casa di Mario Rui perche’ ad oggi non ho la certezza che vada via. Non escludo che possano prenderlo anche tenendo Allan. Il Napoli fara’ una squadra molto forte e c’e’ stato un cambio di strategia: ora si punta su calciatori gia’ pronti e che conoscono la serie A. Si punta sulla qualita’ dell’organico e non escludo che Veretout possa far parte del centrocampo azzurro. Grassi? E’ stato molto fortunato, ma arrivera’ in Nazionale (come Di Lorenzo) e sara’ il prossimo giocatore che venderemo davvero bene”.