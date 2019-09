Calcio Napoli, tanti dubbi per Ancelotti in vista della Sampdoria

Non solo l’impegno di sabato al San Paolo contro i blucerchiati: i tanti giocatori impegnati nelle nazionali ed il Liverpool in Champions, impongono riflessioni al mister

Tantissimi i giocatori che stanno tornando in queste ore dagli impegni delle rispettive nazionali: Lozano ed Allan gli ultimi a tornare; Insigne e Milik fermi ai box; il Liverpool alle porte ed impegni che terranno il Calcio Napoli impegnato ogni tre giorni.

Ancelotti dovrà pensare alla formazione da schierare contro la Sampdoria non solo per prendere i tre punti ma anche tenendo conto di tutte le situazioni poc’anzi elencate.

Possibile che il mister, a questo punto schieri come centrali Koulibaly (che non ha giocato con le nazionali e si è potuto allenare) e Maksimovic che pur avendo giocato con la nazionale, lascerebbe un po’ di riposo a Manolas in vista del Liverpool. Sui laterali difensivi, favoriti Di Lorenzo e Ghoulam. A centrocampo potrebbe esserci l’esordio di Elmas dal primo minuto in coppia con Fabian Ruiz mentre Allan potrebbe riposare. Zielinsky, Younes e Callejon potrebbero essere i preferiti sulla trequarti mentre Mertens dovrebbe partire dal primo minuto lasciando, a partita in corso, il posto a Llorente. Facile immaginare anche l’impiego di Lozano a partita in corso al posto di Zielinsky oppure non è da escludere che Ancelotti lo schieri dal primo minuto proprio al posto del polacco.

Sembra evidente che la formazione sarà suggerita più dagli impegni che guardando l’avversario. Ciò non toglie importanza alla gara di sabato che potrebbe vedere il debutto di Lozano, Elmas, Llorente e Di Lorenzo al San Paolo.

Capitolo spettatori: superata quaota diecimila abbonamenti, sembra che la risposta del pubblico sarà notevole sia contro la Sampdoria che nel debutto di Champions contro i campioni del Liverpool. San Paolo nuovo e pieno; speriamo anche dodicesimo uomo in campo come un tempo eravamo abituati.