Calcio Napoli, stagione finita per Diawara: Ancelotti studia già una nuova soluzione

Il centrocampista del Calcio Napoli dovrebbe rivedersi in campo solo il prossimo anno, una pessima notizia in vista soprattutto del doppio confronto con l’Arsenal.

Sono sempre più contati a centrocampo i giocatori del Calcio Napoli a disposizione di Carlo Ancelotti. Come riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è più grave del previsto l’infortunio occorso ad Amadou Diawara. La stagione dell’ex bolognese, infatti, è da considerarsi praticamente finita dopo l’infortunio subito al piede. E viste le partenze di Rog e Hamsik tra gennaio e febbraio, la coperta è sempre più corta nella zona nevralgica del campo. Ecco, allora, che il tecnico partenopeo sta già studiando una nuova soluzione, ovvero lo spostamento di Nikola Maksimovic qualche metro più avanti.

Ancelotti crede in Luperto e nel ritorno di Albiol

Il Napoli, infatti, dovrà dosare bene le forze in vista delle 6 partite in 19 giorni che lo attendono alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. Con il doppio match contro l’Arsenal che non ammetterà disattenzioni o errori. La scelta di avanzare il difensore serbo a centrocampo è dovuta alla sua capacità di gestire il pallone e assicurare fisicità in mezzo al campo, nonostante una velocità non proprio eccelsa. Nel reparto arretrato, invece, cresce sempre più la fiducia in Luperto, così come la convinzione di poter recuperare Raul Albiol.

A questo punto, si tratta solo di capire se l’esperimento sarà realizzato già in campionato per provarlo in vista della gara con l’Arsenal o sarà solo una soluzione estrema da attuare in corsa. Ma è ancora relativamente presto per dirlo.