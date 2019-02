Europa League: tra le avversarie più temibili per il Calcio Napoli ci sono l’Arsenal, il Chelsea degli ex Sarri e Jorginho e le tre squadre spagnole.

Dopo la bella vittoria di ieri sera sullo Zurigo, il Calcio Napoli si è qualificato senza problemi agli ottavi di finale di Europa League, competizione che può essere davvero un obiettivo alla portata, anche alla luce dell’ottimo girone disputato in Champions League (che ha visto gli azzurri “retrocessi” in EL solo a causa dell’imprecisione sotto porta).

Oggi alle ore 13 ci sarà il sorteggio degli ottavi (diretta Sky Sport), con la squadra di Carlo Ancelotti curiosa di conoscere la prossima avversaria. Le insidie non mancheranno, a cominciare da Arsenal (guidato da Unai Emery, che col Siviglia ha vinto tre volte la coppa) e, soprattutto, Chelsea. La squadra guidata da Maurizio Sarri (e con Jorginho in regia) sembra in forte crisi, anche se tale scontro sarebbe a dir poco suggestivo, visto anche che anche Ancelotti ha lasciato ottimi ricordi a Londra.

Pericolose come sempre le tre squadre spagnole, ovvero Siviglia (altra “retrocessa” dalla Champions, che può vantare in bacheca ben 5 Europa League vinte negli ultimi 13 anni), Villareal (già incrociato più volte in passato con risultati alterni) e Valencia.

Sorteggio Europa League: possibile il derby con l’Inter

Dagli ottavi di finale saranno possibili anche i derby: dunque dall’urna può anche uscire la sfida con l’Inter (che “Re Carlo” ha già battuto due volte in Champions col Milan). Le “mine vaganti” si chiamano invece Zenit, Salisburgo (semifinalista l’anno scorso) ed Eintracht Francoforte (unica squadra tedesca rimasta in gioco, che ieri sera ha eliminato lo Shakhtar Donetsk). Le altre qualificate sono Dinamo Zagabria, Benfica, Rennes, Dinamo Kiev, Slavia Praga e Krasnodar.

Europa League: i tifosi azzurri sognano il bis della “magia di Stoccarda” 30 anni dopo

Dal sorteggio può uscire un ottavo di finale altamente competitivo, con i tifosi azzurri che con ogni probabilità torneranno ad affollare un San Paolo semi-deserto negli ultimi tempi. In molti sognano l’impresa, sia perché Carlo Ancelotti, parafrasando il titolo di un suo libro, “preferisce la coppa”, ma soprattutto perché quest’anno ricorrono i 30 anni dalla “magia di Stoccarda”, quando il Napoli degli immortali vinse proprio la Coppa Uefa.