Calcio Napoli: la squadra di Carlo Ancelotti è partita per gli USA in vista del doppio confronto con il Barcellona (7-10 agosto).

Dopo la brillante vittoria nel test di Marsiglia, il Calcio Napoli è subito partito per gli Stati Uniti, destinazione Miami, dove la squadra di Carlo Ancelotti affronterà nella notte tra il 7 e l’8 agosto agosto il Barcellona (il match sarà visibile in pay per view su Sky Primafila, ore 1.30).

Nello scatto pubblicato sui canali social dal club azzurro, si vedono i due polacchi Piotr Zielinski e Arek Milik sorridenti prima del viaggio.

I blaugrana (che saranno privi di Lionel Messi) affronteranno i partenopei anche una seconda volta, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto nel Michigan (la partita andrà in onda sempre in pay per view su Sky Primafila, ore 23).

Da sottolineare come si tratti della prima volta del Calcio Napoli targato Aurelio De Laurentiis fuori dall’Europa per delle partite pre-campionato (fanno ovviamente storia a sé le Supercoppe di Pechino nel 2012 e di Doha nel 2014, entrambe giocate contro i rivali della Juventus).

Per i partenopei, quello col Barcellona sarà un doppio confronto che vale come prova generale in vista dello scoppiettante avvio di campionato in casa di Fiorentina e, soprattutto, della Juventus dell’ex Maurizio Sarri.