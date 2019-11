Calcio Napoli, è giallo al San Paolo: Ancelotti non parla dopo il pari col Salisburgo

Il tecnico del Calcio Napoli ha lasciato lo stadio San Paolo al termine della sfida di Champions contro gli austriaci.

Calcio Napoli | Carlo Ancelotti non si e’ presentato ai microfoni dopo il pari interno con il Salisburgo valido per la Champions League. Il tecnico ha abbandonato l’impianto di Fuorigrotta insieme alla squadra per tornare in ritiro. La decisione sarebbe maturata in maniera improvvisa – come riferisce Sky Sport – in considerazione del fatto che alcuni tesserati del Napoli, tra cui Insigne, avevano precedentemente rilasciato delle dichiarazioni.

Silenzio anche per Llorente.

Ancelotti non ha preso parte alla consueta conferenza stampa del post partita e il club azzurro non avrebbe fornito spiegazioni in merito all’Uefa. Insieme al tecnico dei partenopei avrebbe dovuto presentarsi in mixed zone anche Fernando Llorente, ma lo spagnolo ha abbandonato lo stadio senza transitare per la zona interviste.