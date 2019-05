Calcio Napoli: da Milik a Insigne, gli azzurri stanno vivendo momenti di relax dopo la grande vittoria sull’Inter. In attesa dell’ultima gara di Bologna e della prossima stagione.

La stagione 2018-19 è ormai giunta al termine, col Calcio Napoli che si è rivelato ancora una volta di gran lunga la seconda forza del campionato italiano, facendo un’ottima figura in Champions League ed Europa League e deludendo in Coppa Italia (forse la competizione più alla portata).

L’annata è finita in archivio col brillantissimo 4-1 rifilato alla malcapitata Inter, letteralmente annichilita. Manca solo la partita con il Bologna prima del “rompete le righe”, ma è chiaro che le attenzioni di società, tifosi e addetti ai lavori sono proiettate al prossimo anno, in cui gli azzurri proveranno di nuovo ad insidiare la Juventus (con Maurizio Sarri alla guida?).

Oggi c’è stato un summit a casa Ancelotti tra Re Carlo, il presidente Aurelio De Laurentiis e il DS Cristiano Giuntoli, in cui sono state gettate le linee guida in vista del prossimo calciomercato (davvero lunghissimo visto che terminerà il 2 settembre). Dall’altro lato, alcuni giocatori stanno vivendo momenti di relax prima delle vacanze, grazie ai tre giorni di riposo concessi dal tecnico. Come riporta “Il Mattino”, Arek Milik (capocannoniere azzurro con 20 gol stagionali) è ad esempio volato a Parigi con la compagna Jessica, facendosi fotografare nel famoso parco giochi di Disneyland.

A Napoli è invece rimasto Lorenzo Insigne: festa grande in casa del calciatore azzurro insieme a Jenny, Christian e Carmine. Momenti di serenità dunque per il nuovo capitano, dopo qualche malumore di troppo vissuto durante questa stagione. Il prossimo anno sarà molto importante soprattutto per lui. Lorenzinho ha in mente due obiettivi ben precisi per il 2020: tornare a vincere col suo amato Napoli ed essere grande protagonista agli Europei con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini (altro suo grande estimatore).