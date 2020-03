Calcio Napoli, la proposta: “Spostiamo la Coppa a maggio e giochiamo il campionato adesso”

Il Calcio Napoli propone, di fronte al caos campionato per l’emergenza coronavirus, di spostare la semifinale di ritorno della Coppa Italia a maggio, per far disputare già in settimana le gare rinviate.

Di fronte al caos campionato per l’emergenza coronavirus arriva la proposta del Calcio Napoli, espressa nelle parole del responsabile per le relazioni esterne Nicola Lombardo: “Ci troviamo di fronte un’emergenza mondiale e dobbiamo rispettare le decisioni. Il calcio è un’industria che va comunque tutelata. A noi questa sembra la soluzione più giusta, si cerca di falsare di meno la competizione. Ne trarrebbero giovamento la Coppa Italia e lo stesso campionato. Chiediamo che venga fatto andare avanti il campionato, le due partite di Coppa Italia possono tranquillamente essere rinviate a maggio. Pensiamo che le competizioni vengano falsate. Sono state spostate delle partite, sarebbe più giusto per la tutela del campionato e delle singole squadre che si faccia giocare Juventus-Inter mercoledì e vengano spostate le 2 semifinali a maggio”.