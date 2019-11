Calcio Napoli, Milik verso il recupero: “Sto tornando”

Il centravanti del Calcio Napoli non è partito per Liverpool in occasione del match di Champions League di questa sera, ma è al lavoro per recuperare dal suo infortunio.

Calcio Napoli | Fuori da prima della sosta e non convocato nemmeno per Liverpool, Arkadiusz Milik vede il rientro un po’ piu’ vicino. L’attaccante polacco del Napoli ha postato un video su Instagram che lo mostra in netto miglioramento: “Al lavoro, in silenzio, sto tornando – scrive – Finalmente in campo, sognando di tornare prestissimo a gioire con voi. E stasera… Forza Napoli!”.

Il post di Milik