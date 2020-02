Calcio Napoli: Milik torna in gruppo, out Llorente e Koulibaly per influenza

In vista del match con il Brescia, il Calcio Napoli è tornato ad allenarsi a Castelvolturno agli ordini di mister Gattuso: assenti Llorente e Koulibaly, colpiti da influenza.

Dopo il successo a Cagliari, il Calcio Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico in vista del match contro il Brescia in programma venerdì alle ore 20.45 allo stadio Rigamonti per la 25esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 dove dopo una prima fase di attivazione è stata impegnata in esercitazioni tecnico tattiche. A seguire lavoro finalizzato al possesso palla poi partitina a campo ridotto.

Milik ha svolto allenamento col gruppo saltando solo la parte finale. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Hysaj. Non si sono allenati Llorente e Koulibaly colpiti da influenza.