Calcio Napoli, Milik ancora out: a Firenze in attacco giocherà Mertens

Il Calcio Napoli comincerà la nuova stagione sabato 24 alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze: per Ancelotti i primi problemi arrivano dal reparto offensivo.

Nuova seduta mattutina per il Calcio Napoli, che continua la preparazione verso l’esordio in campionato di sabato, al “Franchi” contro la Fiorentina. La squadra ha svolto riscaldamento in avvio con l’ausilio di ostacoli bassi, a seguire una serie di torelli con la rosa divisa su due meta’ campo e lavoro specifico su palle inattive, sia in fase offensiva che in quella difensiva. Chiusura con esercitazioni di cross e tiri in porta.

Le condizioni del polacco

Ancora a parte Milik che si e’ allenato seguendo la propria tabella personalizzata. E’ sempre più probabile che a Firenze il polacco non sia della partita. La squadra tornera’ in campo domani mattina.