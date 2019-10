Calcio Napoli, anche il Manchester City si iscrive all’asta per Fabian Ruiz

Il centrocampista del Calcio Napoli è finito nel mirino di Pep Guardiola, che è pronto a sfidare i top club spagnoli per portarlo in Premier League.

Calcio Napoli | Aumentano gli estimatori di Fabian Ruiz. Se in Spagna si parla di Real Madrid e Barcellona pronti a duellare per il 23enne centrocampista del Napoli, stando al “Guardian” anche il Manchester City sarebbe alla finestra, al punto che un suo osservatore sara’ stasera a Salisburgo, per assistere alla gara di Champions dei partenopei.

L’ex Betis potrebbe raccogliere l’eredità di David Silva.

Per i Citizens, l’ex Betis potrebbe essere l’erede ideale di David Silva, che a fine stagione lascera’ Manchester.