Calcio Napoli, Lozano show in nazionale: gol e due assist

Il giocatore del Calcio Napoli protagonista nel bene e nel male con la maglia del Messico: dopo essere andato a segno, sbaglia anche un calcio di rigore.

Calcio Napoli | Stati Uniti e Messico travolgono le rispettive avversarie al debutto nella Lega A della Nations League della Concacaf. Nel girone A gli Usa battono 7-0 Cuba in un match disputato a Washington. Mattatore della sfida Weston McKennie, 21enne centrocampista dello Schalke che ha realizzato una tripletta. Di Morris, Sargent e Ramos (autogol) le altre reti per il 6-0 con cui si e’ andati all’intervallo. Nella ripresa il rigore di Christian Pulisic (Chelsea) fissa il risultato sul 7-0.

Messico-Bermuda 5-1

Nel girone B il Messico vince 5-1 in casa delle Bermuda. Protagonista nel bene e nel male l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, che va in gol al 60° siglando la rete dell’1-4, serve due assist (per lo 0-1 di Antuna e l’1-5 di Herrera), ma fallisce, al 66°, un calcio di rigore. Per i messicani da segnalare anche la doppietta di Macias, mentre e’ di Wells la rete della bandiera dei padroni di casa.