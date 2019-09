Calcio Napoli, Lozano: “CR7 mi ha fatto i complimenti dopo il gol alla Juve”

Il nuovo acquisto del Calcio Napoli, Hirving Lozano, si confessa e parla delle emozioni per il suo debutto con gol contro i bianconeri alla seconda giornata di campionato.

Calcio Napoli | Hirving Chucky Lozano ha raccontato le prime emozioni vissute in Italia sul sito www.tudn.mx. “Quando ho segnato il 3-3 in Juve-Napoli Cristiano Ronaldo si e’ avvicinato a me e mi ha fatto i complimenti. Mi ha dato il benvenuto in Italia. E’ stato qualcosa di molto bello, perche’ lui e’ un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. Mi e’ piaciuta molto la partita, perche’ la squadra e’ stata fantastica, nonostante giocasse contro grandi giocatori, non solo CR7”, ha detto Lozano.

Le parole di Lozano

“I gol? Mi vengono naturali: ho sempre una grande voglia di giocare e tutto mi viene naturale. Metto sempre lo stesso impegno in ogni partita. Sono contento di esser riuscito a segnare una rete al debutto col Napoli. Prima di tutto, pero’, pensavo a convincere l’allenatore. Non avevo parlato con lui ed entrare nell’intervallo in uno stadio spettacolare come quello di Torino e’ stato molto bello”, ha continuato il neo azzurro.

“Mi sto adattando alle abitudini italiane, anche se sono arrivato da poco. Ringraziando Dio; poi e il tecnico. La sua fiducia mi aiuta, sta andando tutto bene. Il mio obiettivo e’ lavorare, integrarmi al meglio nella squadra, migliorare il mio calcio e imparare dai giocatori piu’ esperti e da Ancelotti”, ha concluso il messicano.