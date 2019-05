Calcio Napoli, l’esordio di Gaetano e la linea verde come base per il futuro

A Ferrara l’esordio di Gaetano. Meret, Luperto, Fabian Ruiz senza dimenticare molti ragazzi in prestito che potrebbero fare la fortuna del Calcio Napoli

Ancelotti gli ha voluto regalare l’emozione dell’esordio in serie A: Gianluca Gaetano nato il 5 maggio del 2000. Un “millennials”, il primo del Calcio Napoli, per molti un predestinato: dal suo agente all’allenatore della Primavera, Baronio, si sprecano i complimenti per il giovanissimo attaccante. Ci sarà modo per vederlo ancora all’opera semmai anche nelle ultime due partite.

Dal 2015 2016 Gaetano ha disputato, nel settore giovanile, 117 partite realizzando 63 gol e 24 assist: numeri davvero incredibili per un millennials. Si parlava di un possibile passaggio al Bari a Gennaio ma Ancelotti lo ha voluto trattenere.

Così come per Luperto: il mister ha creduto in lui e, ieri, il giovane calciatore, classe 1996 (22 anni) ha disputato l’ennesima partita da titolare destreggiandosi con la consueta sicurezza fino, purtroppo, all’episodio del rigore. Ha dimostrato, in queste occasioni, anche una buona proprietà di palleggio e doti di impostazione: spesso lo abbiamo visto verticalizzare con precisione e senza precipitazione.

La “linea verde” del Calcio Napoli non si ferma ai due ragazzi provenienti dalle giovanili (anche se Luperto ha già disputato una intera stagione di serie B da protagonista ad Empoli): gli acquisti di Meret (22 anni)e Fabian Ruiz (23 anni) dimostrano, ancora una volta, che la filosofia della società è chiarissima e, visti i risultati, non sarà modificata. Meret è già lanciato verso la nazionale maggiore; Fabian Ruiz aspetta solo la chiamata della nazionale spagnola.

Non dimenticherei anche altri giocatori che si stanno mettendo in mostra lontano da Napoli. In particolare, la stagione di Palmiero e Tutino al Cosenza è stata davvero importante. Tutino (22 anni) ha disputato 34 partite realizzando 10 gol e 4 assist; Palmiero (23 anni appena compiuti) ha disputato 28 gare ed un gol. Per loro già si parla dell’interessamento di squadre di serie A.

Ultima considerazione: mentre la Primavera non ha disputato una grandissima stagione, le altre squadre giovanili del Calcio Napoli sono tutte arrivate ai play off scudetto vincendo molto spesso il loro girone di appartenenza. Se cresce anche la “scugnizzeria” allora potremmo dire che davvero il Calcio Napoli è proiettato nel nuovo millennio.