Calcio Napoli, lanciato il mini-abbonamento per il girone di ritorno

A partire da venerdì 3 gennaio è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno del campionato 2019-20 e seguire le gare interne del Calcio Napoli.

Il Calcio Napoli lancia uno speciale mini abbonamento per l’intero girone di ritorno. Si parte dal match con la Fiorentina, e la super sfida contro la Juventus, per un mese di gennaio che annuncia una seconda parte di stagione ricca di emozioni ad alta quota. E si potrà anche godere del diritto di prelazione in occasione della gara di Champions contro il Barcellona.

A partire dalle ore 15 di Venerdì 3 Gennaio 2020 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno del Campionato 2019.20, ad un prezzo che è stato ridotto dopo le prime 9 gare del girone di andata. L’emissione dell’abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio.

QUESTI I PREZZI

SETTORE PREZZO Tribuna Autorità sx* € 1580,00 + € 5,00 prevendita Tribuna Posillipo € 526,00 + € 5,00 prevendita Tribuna Nisida € 395,00 + € 5,00 prevendita Distinti € 262,00 + € 5,00 prevendita Curve € 142,00 + € 3,00 prevendita * Inclusa di ospitalità

Non sono previsti abbonamenti a tariffa ridotta

I diritti di prevendita non si applicano a chi acquista on line

ACQUISTO ABBONAMENTO ONLINE

Per effettuare l’acquisto online è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli www.sscnapoli.ite cliccare alla sezione “stadio” oppure alla sezione “biglietti” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli.

Gli utenti saranno indirizzati al sitoTicketOne https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215 , nel quale, dopo essersi registrati, potranno acquistare il titolo caricandolo elettronicamente sulla Fidelity Card. Alla transazione potranno essere aggiunte, da Ticketone, commissioni di pagamento.

Il titolo verrà associato alla Fidelity Card che, quindi, dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto dell’abbonamento, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Il posto assegnato allo stadio sarà in dicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet:

Inserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto.

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso.

Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria Fidelity Card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

I possessori di Fidelity Card avranno l’opportunità di acquistare i titoli attraverso il Call Center 892.101

ACQUISTO PRESSO I PUNTI VENDITA

Per esercitare l’acquisto presso i punti vendita abilitati è necessario esibire la seguente documentazione:

· Fidelity Card dellaSSCNapoli

· Modulo di Richiesta (Anagrafica) 2019-20 , debitamente compilato e sottoscritto, scaricabile dal sitowww.sscnapoli.it

· Fotocopia del Documento d’Identità, da consegnare

La lista dei punti vendita abilitati è facilmente consultabile sul sito www.ticketone.it

VANTAGGI E BENEFIT PER I POSSESSORI DI ABBONAMENTO

· Diritto di Precedenza – possibilità di acquistare in precedenza i tagliandi per le gare Uefa e Coppa Italia.

· Cambio Utilizzatore – possibilità di cambio nominativo dell’utilizzatore dell’abbonamento per un numero massimo di 5 partite, esclusivamente con il trasferimento digitale da una Fidelity all’altra https://sport.ticketone.it/post-order.

· Allenamenti al San Paolo – possibilità di assistere gratuitamente agli allenamenti, qualora il Napoli dovesse svolgerli allo Stadio San Paolo.