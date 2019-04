Calcio Napoli, la risposta del club alle polemiche: col Cagliari curve a 30 euro

Non si placano le polemiche nella diatriba tra i tifosi del Calcio Napoli e il presidente De Laurentiis: ad aumentarle anche la scelta del club azzurro in merito ai biglietti della prossima sfida interna contro i sardi al San Paolo.

Polemiche sui social network tra i tifosi del Calcio Napoli per i prezzi dei biglietti di Napoli-Cagliari in programma domenica al San Paolo. I biglietti sono stati messi in vendita oggi a partire dalle 15 con un prezzo per le curve di 30 euro. Il prezzo e’ doppio rispetto a quello imposto la settimana scorsa per Napoli-Atalanta, che era di 12 euro, e di poco inferiore a una gara di cartello come Napoli-Juventus, in cui quest’anno per una curva bisognava pagare 40 euro.

La tifoseria è spaccata dopo il gesto contro Callejon

Molti i commenti sulle pagine social del Napoli, con i tifosi che attribuiscono l’aumento del prezzo a una sorta di “risposta” alle proteste degli ultras nei confronti della squadra, culminate ieri con gli striscioni di contestazione apparsi nella notte in citta’ e con il rifiuto della maglia lanciata da Callejon verso i tifosi azzurri a Frosinone e rispedita in campo. Alcuni protestano ma molti affermano che la decisione del club, che non conferma ufficialmente alcun legame del prezzo con le proteste, sarebbe una “giusta punizione” per il gesto nei confronti di Callejon.