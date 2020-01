Calcio Napoli, Insigne manda un videomessaggio al piccolo tifoso in lacrime: “Tornerai a sorridere”

Il capitano del Calcio Napoli ha voluto mandare un messaggio a Mario, il baby sostenitore azzurro le cui lacrime sono il simbolo della sconfitta contro la Fiorentina e, più in generale, di una stagione da dimenticare.

Le lacrime sul suo volto sono state l’immagine simbolo della sconfitta interna del Calcio Napoli contro la Fiorentina. Anche se, forse, quegli occhi gonfi di tristezza sono la fotografia di una intera stagione che i tifosi azzurri non vedono l’ora di mettersi alle spalle. Un incubo che si specchia nel pianto del piccolo Mario, che ha fatto il giro del mondo, raggiungendo tutti i sostenitori partenopei. Ed è arrivato anche dalle parti di Castel Volturno, dove il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, ha voluto mandare un videomessaggio al baby tifoso. Un monito per lui e per tutti i supporters napoletani: “Tornerai a sorridere”.