Calcio Napoli, Insigne non convocato per il match di Champions contro il Liverpool

Il capitano del Calcio Napoli resta fuori dalla delicata sfida di Anfield per il problema al gomito che lo ha costretto al cambio durante la partita contro il Milan.

Calcio Napoli | Non ci sara’ Lorenzo Insigne domani sera ad Anfield nella sfida di Champions tra Liverpool e Napoli. Il capitano azzurro ha riportato una contusione al gomito destro e dopo aver svolto la seduta mattutina si e’ reso conto di non poter dare il massimo perche’ non riusciva a muovere bene il braccio. Ieri si era allenato bene ma stamane, dopo un confronto con lo staff medico, ha dato forfait. Sono stati, invece, convocati Fabian Ruiz e Mario Rui. Lo spagnolo e’ a disposizione, per quanto riguarda il terzino si deve monitorare la sua condizione. E’ da tempo che non gioca e si e’ allenato a parte per varie volte. Ancelotti, comunque, confida in un rientro per riuscire ad avere un terzino sinistro di ruolo. La sfida con i campioni in carica potrebbe essere fondamentale per una ripartenza in caso di non sconfitta. Ma anche se si dovesse perdere nulla sarebbe perso per la qualificazione. E pure Ancelotti non verrebbe esonerato.

A rischio anche la posizione di Ancelotti.

Il tecnico, pero’, si giochera’ tutto in campionato e contro il Genk. In attacco, con Milik ancora in infermeria, ci dovrebbe essere la coppia Mertens-Lozano. A centrocampo Fabian andra’ a sinistra con Allan e Zielinski sempre al centro. In difesa c’e’ da capire se ci sara’ o meno Mario Rui. Se dovesse partire dalla panchina allora Di Lorenzo potrebbe spostarsi a sinistra con Maksimovic bloccato a destra. Al centro del reparto Manolas e Koulibaly. Tra i pali Meret. Domani mattina la partenza per Liverpool. Ancelotti sara’ in conferenza stampa con un calciatore alle 19 ora italiana.