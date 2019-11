Calcio Napoli, Insigne torna a sorridere e a segnare con la maglia dell’Italia

L’attaccante del Calcio Napoli mette da parte il momento di crisi e va in gol nello 0-3 di Zenica contro la Bosnia.

Calcio Napoli | La Nazionale azzurra non si ferma più e in Bosnia vince 3-0, ottenendo la decima vittoria consecutiva sotto la gestione di Roberto Mancini. Per il ct è record assoluto, scavalcato il leggendario Vittorio Pozzo. Con la qualificazione a Euro 2020 già in tasca, l’Italia a Zenica prosegue nel suo percorso di crescita battendo nettamente la squadra di due big del nostro campionato come Dzeko e Pjanic.

Una vittoria che porta la Nazionale tra le teste di serie agli Europei.

Nel primo tempo al 21′ primo gol in maglia azzurra per Acerbi. Al 37′ raddoppio di Insigne, con l’attaccante del Napoli tra i migliori in campo dopo il momento di crisi vissuto in campionato con il resto della squadra. Al 53′ Belotti cala il tris con un gol straordinario. Agli Europei l’Italia sarà testa di serie.