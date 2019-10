Calcio Napoli, Insigne: “Non sono presuntuoso, spero che i tifosi cambino idea su di me”

Il capitano del Calcio Napoli mette anche la parola fine alle tante voci su presunti litigi con Ancelotti: “Tra noi solo qualche incomprensione, ma mi considera importante”.

Calcio Napoli | “Spero di raggiungere con il Napoli l’obiettivo piu’ alto possibile sia in campionato che in Champions, perche’ i tifosi se lo meritano, soffrono da tanti anni ed e’ giusto dar loro una gioia”. Cosi’ l’attaccante azzurro, Lorenzo Insigne, in un’intervista rilasciata a Dribbling, su Raidue.

Le parole di Insigne

Il capitano dei partenopei ha poi voluto precisare, una volta per tutte, il suo rapporto con Carlo Ancelotti. “Si dicono tante cose, l’allenatore mi ha sempre considerato importante. Possono esserci incomprensioni, ma nel calcio è così ovunque. Se faccio io qualcosa a Napoli si ingrandisce sempre tutto. Non abbiamo mai litigato”. “A volte – sottolinea – per il mio carattere posso passare per presuntuoso, ma io non sono così. Spero che i tifosi cambino la loro opinione nei miei confronti”.