Calcio Napoli in rimonta sul Cagliari: 2-1 con un rigore del VAR al 95′

Tutto nella ripresa: vantaggio del Cagliari con Pavoletti. Rimonta azzurra con Mertens all’84’ e Insigne su rigore al 95′

In un San Paolo vuoto (poco oltre i diecimila spettatori a Fuorigrotta) il Calcio Napoli continua a cercare risposte su alcuni dei suoi giocatori.

In quest’ottica la formazione messa in campo da Ancelotti: dentro Ghoulam, Verdi, Younes.

Meret a porta; Albiol al rientro con Koulibaly centrale; sulle fasce Ghoulam e Hysaj; Zielinsky e Allan a centrocampo con Verdi e Younes sulle fasce. In attacco Insigne, anche lui al rientro, e Mertens.

La mancanza di una punta centrale che possa allungare la difesa cagliaritana o creare problemi con azioni sui laterali e susseguenti cross, si fa sentire tantissimo per tutto il primo tempo in cui lo sterile possesso palla non produce neppure un tiro in porta per il Calcio Napoli.

L’azione è piuttosto lenta e prevedibile mentre il Cagliari non va oltre il semplice compitino di difesa.

Da Verdi ci si aspetta una gara di grande sostanza ma l’ex bolognese, anche stavolta, non esalta ma neppure raggiunge la sufficienza: tra i calciatori, forse, è quello che, quest’anno, ha più deluso. Poche accelerazioni, spesso lontano dal cuore dell’azione, mai pericoloso: i tanti infortuni lo hanno condizionato ma nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in campo, tranne a Torino contro il Torino, non ha impressionato.

Da Younes ci si aspetta una conferma. Il tedesco, stavolta, non incide come in altre occasioni ma, comunque, è uno dei giocatori che danno l’impressione, quando ha la palla al piede, di creare sempre pericolo per gli avversari. Si ha, comunque, l’impressione che sarà confermato per la prossima stagione e che possa formare con Insigne e Zielinsky una certezza per la fascia sinistra di centrocampo.

Da Ghoulam ci si aspetta una forma migliore rispetto alle gare disputate ed una maggiore presenza nella fase offensiva. E’ proprio dal laterale di sinistra che sono venute le risposte più interessanti: suo il cross per Mertens nell’azione del pareggio e suo il cross che ha portato al calcio di rigore. Corre, si propone, ha maggiore fiducia sia nella sua forza fisica sia per le scelte dell’allenatore. Sarà un punto di forza nel prossimo campionato.

Passando alla cronaca, zero tiri in porta nel primo tempo anche se si hanno dubbi su una gomitata data a Mertens in area. Poco dinamismo e velocità.

L’azione più pericolosa del Calcio Napoli nei primi 45′ è di Younes che si libera in area e calcia sul palo più lontano. Koulibaly arriva con un attimo di ritardo.

Nella ripresa il Calcio Napoli entra in campo con un piglio diverso: maggiore pressione sui portatori di palla e maggiore velocità nell’azione. Cragno diventa il protagonista assoluto!

Al 53′ ed al 57′ i primi tiri in porta di Verdi e Mertens.

La svolta al 63′ col vantaggio del Cagliari

Bellissima azione di Barella che si infila in area e di tacco serve Pavoletti. Gran destro dell’ex azzurro ed incredibile vantaggio cagliaritano: 0-1

Il Calcio Napoli è tarantolato e mette in campo il meglio di sè.

Dentro Callejon e Fabian Ruiz al 59′ per Verdi e Allan (sotto tono, ancora, la sua partita) poi Milik al 64′ per Younes con Insigne che passa laterale di centrocampo sinistro.

63′ ci tenta Zielinsky da fuori: para Cragno.

Al 66′ ancora Zilelinsky ed ancora para Cragno.

Al 67′ Milik calcia a lato.

Al 69′ ancora Milik e Cragno para ancora.

al 73′ bellissimo scambio Mertens Milik col polacco che spreca tirando a lato.

Al 79′ paratona di Cragno su Merten: fantastico colpo di testa col portiere che vola all’incrocio e devia il pallone sul palo. Ventiseiesimo legno delle stagione!!!

All’84’ il meritatissimo pari di Mertens

Gran cross di Ghoulam che, finalmente, vista la presenza di Milik riesce ad essere pericoloso con i suoi cross. In area svetta Mertens che super Cragno. 1-1

Il Calcio Napoli continua nel suo assalto mentre il Cagliari è costretto a fare le barricate.

Al 95′, all’ultimo respiro, l’arbitro aiutato dal VAR assegna un rigore al Calcio Napoli

Rigore contestatissimo dal Cagliari: sull’ennesimo cross di Ghoulam, un difensore colpisce al limite dell’aerea col gomito. Dopo il consulto al VAR l’arbitro assegna il rigore.

Dal dischetto Insigne non sbaglia e si riprende il suo pubblico 2-1

Il risultato, pur se arrivato con un rigore dubbio e coraggioso, è sicuramente giusto: il Calcio Napoli ha meritato la vittoria.

Ancelotti ha rimarcato, ancora una volta, la mancanza di rapidità nel primo tempo.

Con questa vittoria il Calcio Napoli è matematicamente secondo in campionato.

Bene Ghoulam, voglioso Mertens, in ripresa Insigne. Forti dubbi ancora sui centrali di centrocampo: Allan non è più lo stesso; Zielinsky non riesce a dare verticalizzazioni ed inventiva; Fabian Ruiz forse ancora troppo giovane per compiti così importanti a centrocampo: in questo settore del campo c’è assoluta necessità di intervenire sul mercato.