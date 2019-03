Calcio Napoli, il papà e il fratello di Insigne respingono le voci: “Lorenzo resta”

L’attaccante del Calcio Napoli era finito al centro delle polemiche dopo le sue frasi al termine della gara col Sassuolo, ma la famiglia ha voluto testimoniare tutto l’attaccamento del giocatore per la maglia azzurra.

Lorenzo Insigne sta bene al Calcio Napoli, è felice di essere il capitano della squadra e non ha alcuna intenzione di trasferirsi altrove. E’ quanto affermano, in due diverse interviste, Carmine e Roberto, rispettivamente papà e fratello dell’attaccante azzurro. ”Lorenzo a Napoli sta benissimo – dice Carmine Insigne al portale NapoliMagazine.Com – e non ha alcuna intenzione di andarsene altrove. La fascia di capitano è stata motivo di grande orgoglio per lui e per tutta la nostra famiglia. Le voci sugli interessamenti di altre squadre europee? A noi non risulta nulla”.

Le parole del padre e del fratello di Insigne.

Anche il fratello Roberto conferma a CalcioNapoli24 Live: ”Lorenzo resterà sicuramente a Napoli: è quello che vogliamo sia noi che lui. Il ‘finchè resto qui’ detto domenica sera nel dopo partita sta a significare che lui darà tutto per questa maglia. Se poi la società deciderà di venderlo, si potrà fare poco. Lorenzo però è intenzionato a restare qui perché ha realizzato il suo sogno indossando la fascia da capitano”.