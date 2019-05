Calcio Napoli, il papà di Mertens: “Vuole restare, è felice in azzurro”

Il futuro dell’attaccante belga potrebbe essere ancora con la maglia del Calcio Napoli. Il padre ha confermato che a breve il giocatore si incontrerà con il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Carlo Ancelotti.

Calcio Napoli | “Da cio’ che so, il suo desiderio e’ restare”. Intervenuto a “Un Calcio Alla Radio” su Radio Crc, Herman Mertens, padre di Dries, vede il figlio ancora in azzurro nella prossima stagione. “Mai parlato di futuro con lui, al momento, quello che sappiamo e’ che lui e’ molto felice al Napoli e continuare almeno per la prossima stagione, pensiamo che a breve discutera’ con De Laurentiis e Ancelotti per il rinnovo”.

A fine carriera un futuro da allenatore

“Mertens al Napoli come ambasciatore o dirigente? Lui vuole fare l’allenatore finita la carriera in campo, vorrebbe stare piu’ vicino alla famiglia, magari una squadra giovanile vicino casa e perche’ no, scoprire qualche nuovo talento, magari per il Napoli”. Ha concluso il padre dell’attaccante azzurro.