Eljif Elmas: visite mediche a Villa Stuart per il giovanissimo centrocampista macedone, atteso in serata nel ritiro di Dimaro.

È il gran giorno di Eljif Elmas al Calcio Napoli. Il giovanissimo centrocampista macedone (classe 1999) è infatti arrivato a Roma, sostenendo le visite mediche a Villa Stuart.

Terminata l’ultima formalità, l’ormai ex calciatore del Fenerbahce raggiungerà in serata il ritiro di Dimaro. Nelle prossime ore arriverà anche il tweet ufficiale della società, dopo la firma sul contratti. Elmas è il terzo acquisto dell’estate, dopo il terzino Giovanni Di Lorenzo e il difensore centrale Kostas Manolas.

Improbabile un suo utilizzo nell’amichevole di domani contro la Cremonese (diretta Sky Sport Serie A, ore 17.30). Il suo debutto ci sarà nelle prossime partite, a cominciare dall’amichevole col Liverpool di domenica 28 luglio.

Eljif Elmas: Ancelotti spera in un nuovo Fabian Ruiz

Per questo talento di neanche 20 anni (li festeggerà il 24 settembre), il Calcio Napoli pagherà al Fenerbahce circa 18 milioni di euro: un grande investimento per una delle promesse più importanti d’Europa (che Carlo Ancelotti spera possa rendere come Fabian Ruiz).

Il club di Aurelio De Laurentiis ha vinto un’ampia concorrenza, soprattutto perchè, come dichiarato a Tuttomercatoweb dal procuratore George Gardi, “ha prevalso la volontà di venire alla corte di un maestro di calcio come Ancelotti e la possibilità di confrontarsi con la Champions League”. Il macedone sostituirà in organico Marko Rog, approdato al Cagliari. I quattro centrocampisti per Re Carlo dovrebbero quindi essere Allan, Fabian Ruiz, Zielinski ed Elmas, anche se il giovanissimo Gaetano sta convincendo tutti a Dimaro: Ancelotti sta pensando anche a una sua conferma nel pacchetto della mediana.

Sarà quindi un centrocampo di qualità, col solo Allan come incontrista. Una riflessione potrebbe però essere fatta più avanti sull’arrivo di un altro mediano di quantità, visto che Elmas (classe ’99) non occuperebbe slot nella lista dei 25.

Le priorità si chiamano adesso James Rodriguez e un altro centravanti da affiancare a Milik (Pépé e Icardi sono i nomi più ricorrenti).

Foto in evidenza: “Gianlucadimarzio.com”