Calcio Napoli, Ibrahimovic apre a un suo trasferimento: “Riempirei il San Paolo come Maradona”

Il campione svedese fa sognare i tifosi del Calcio Napoli, candidandosi per un ritorno in Italia all’ombra del Vesuvio e alla corte di Ancelotti: “E’ un grande”.

Zlatan Ibrahimovic al Calcio Napoli. Una suggestione forse destinata a rimanere tale, ma che accende gli animi e le speranze dei tifosi azzurri. Nella lunga intervista esclusiva in edicola oggi con la Gazzetta dello Sport, il campione svedese, a pochi giorni dall’inizio playoff di Mls con i suoi Galaxy, parla di tutto, anche del suo futuro al termine dell’esperienza americana.

Le parole di Ibrahimovic

E, in caso di un ritorno in Italia, che non esclude perché “da voi ho vissuto momenti indimenticabili”, Ibra mostra di avere già le idee chiare: “Vorrei andare in una squadra che punti allo scudetto, posso ancora fare la differenza. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere, posso ancora fare una ventina di gol a stagione”. Uno strappo lo farebbe, però, per Sinisa Mihajlovic: “È un amico, se scegliessi Bologna lo farei solo per lui”.

Lo svedese non dà indicazioni ma lancia un indizio: “Dopo aver visto l’ultimo documentario su Maradona mi verrebbe quasi voglia di provare un’esperienza a Napoli, magari replicando ciò che fece Diego. Con me il San Paolo sarebbe sempre pieno e Ancelotti è un grande. Ma la decisione finale dipenderà da vari aspetti”.