Calcio Napoli, lo sfottò dell’Arsenal fa infuriare i tifosi azzurri

Oltre al danno dell’eliminazione, il Calcio Napoli subisce anche la beffa della presa in giro da parte dei ‘Gunners’, che utilizzano la serie tv ‘Gomorra’ per festeggiare il passaggio del turno contro i partenopei.

Calcio Napoli | Un festeggiamento social quantomeno di cattivo gusto. L’Arsenal ha brindato alla semifinale di Europa League, raggiunta ieri sera ai danni del Napoli, con un tweet discutibile: “Gunnorrah”, ha scritto a caldo il club londinese, facendo una crasi tra ‘Gunners’ e ‘Hurrah’, con un chiaro richiamo a ‘Gomorra’, il libro di Saviano sulla criminalita’ organizzata a Napoli che ha poi ispirato la famosa serie tv.

“Tutto a posto”, si legge in italiano nella didascalia del post, che vede il tecnico degli inglesi, Unai Emery, avanzare con le mani in tasca e il volto ‘da cattivo’, seguito da cinque dei suoi calciatori, uno dei quali con il viso coperto. Un’immagine molto simile ai poster di ‘Gomorra’ e che di certo non sara’ piaciuta al club partenopeo.