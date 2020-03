Calcio Napoli, Gattuso prepara la sfida di Champions contro il Barcellona

Il tecnico del Calcio Napoli lavora in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 18 marzo al Camp Nou di Barcellona a porte chiuse.

Mattinata di allenamento per il Napoli di Gennaro Gattuso che, vista la sospensione del campionato, lavora sul ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 18 marzo al Camp Nou di Barcellona, match che si disputera’ a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per gli azzurri seduta con riscaldamento a secco, successivamente il gruppo, che si e’ allenato col pallone della Champions League, ha svolto lavoro tecnico tattico sul campo 1. Chiusura con serie di partitelle a campo ridotto. Elmas e’ rientrato in gruppo, mentre Meret ha lavorato in parte con la squadra per poi seguire un lavoro differenziato. Malcuit ha svolto tabella personalizzata sul campo 2. Terapie per Maksimovic.