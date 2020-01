Calcio Napoli finalmente cuore e sacrificio. Battuta la Lazio 1-0. Gli azzurri sono in semifinale di Coppa Italia

Di Insigne al secondo minuto il gol vittoria. Rigore sbagliato da Immobile, pali di Milik, Immobile, Mario Rui e Lazzari: partita intensissima

Al San Paolo torna il tifo organizzato ed il Calcio Napoli sembra immediatamente ritrovare una vitalità che sembrava smarrita: i cori dalle curve aiutano gli azzurri a tenere il campo e superare i momenti difficili della partita.

Gattuso deve fare a meno, come al solito, di moltissimi giocatori ai quali si aggiunge anche Allan.

In campo il Calcio Napoli schiera: Ospina, Hjsay, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Demme, Lobotka, Zielinsky; Insigne, Milik e Callejon.

Debutto dal primo minuto per Demme e Lobotka anche se per lo slovacco la partita durerà meno di mezz’ora.

Prima mezz’ora incredibile:

Al 2’ il Calcio Napoli è già in vantaggio con una bellissima azione di Insigne: l’attaccante riceve il pallone al limite dell’area, con un secco dribbling si libera dell’avversario e supera Strakosha con un perfetto diagonale sul secondo palo. 1-0

All’8’ rigore per la Lazio per un fallo di Hysaj su Caicedo. L’albanese prende la prima ammonizione.

Dal dischetto scivola Immobile e sbaglia.

Al 19’ secondo giallo per Hysaj per fallo su Immobile ed espulsione per il terzino.

Al 24’ Lucas Leiva protesta per un fischio dell’arbitro e manda a quel paese il direttore di gara. Rosso diretto.

Le squadre sono di nuovo dieci contro dieci.

Nel Calcio Napoli subito dopo l’espulsione, dentro Luperto per Lobotka. Il debutto dello slovacco è sfortunato ma avrà modo di mettersi in mostra nelle prossime partite.

A centrocampo benissimo Demme: geometrie semplici, non forza mai un passaggio, corre e sa contrastare l’avversario.

Benissimo anche Insigne: Lorenzo si riprende i suoi tifosi con una prestazione di grande sacrificio ed intensità. Anche Callejon ha mostrato grandi segnali di ripresa.

Dopo l’espulsione di Lucas Leiva, la partita vive di sprazzi anche se è la Lazio, dovendo recuperare che mantiene il pallino del gioco.

Il Calcio Napoli ha problemi nella ripartenza: troppo grande la paura di sbagliare e commettere il solito errore che, come al solito, compromette tutto.

Eppure, oggi, almeno, la fortuna sembra essere finalmente dalla parte del Calcio Napoli: dal rigore sbagliato di Immobile, all’immediata espulsione di Lucas Leiva.

Nella ripresa da segnalare i pali clamorosi di Milik al 70’; quello di Immobile al 84’; quello di Mario Rui al 85’ e quello di Lazzari all’88’.

Due gol annullati alla Lazio per posizioni irregolari.

Nonostante la paura di fallire anche questo obiettivo, i ragazzi di Gattuso, stavolta, mettono il cuore in campo ed un impegno poche volte fatto vedere durante questa assurda annata.

Ed il San Paolo ha apprezzato. Prima ha sostenuto gli azzurri cantando e spronandoli e poi li hanno ringraziati con un applauso sotto la curva come ai vecchi tempi. Il più felice era Insigne: palpabile la sua emozione a fine partita. Con questa vittoria il Calcio Napoli è in semifinale dove incontrerà, probabilmente l’Inter di Conte.

Una iniezione di fiducia grandissima per gli uomini di Gattuso: ora sarà importantissimo recuperare gli infortunati primi tra tutti Koulibaly e Mertens.

Domenica al San Paolo arriva la Juventus di Sarri. I tifosi ci saranno e faranno sentire tutto il loro appoggio; basterebbe vedere lo stesso impegno per uscire dal campo con gli stessi applausi.

I dati della partita dimostrano un predominio laziale: 54% di possesso palla, 5 tiri a due nello specchio e 13 tiri a 4 in totale. Ancora una volta il calcio dimostra che chi ci mette il cuore, spesso, è più vincente di qualsiasi dato statistico.