Calcio, Napoli Femminile: Domani lo spareggio promozione

Napoli Femminile Carpisa Yamamay-Novese, valida come spareggio promozione per la serie B, si giocherà domani, domenica 5 maggio, alle ore 15 al campo Uzielli di Paganico (Grosseto).

È arrivato il momento decisivo della stagione per il Napoli Femminile Carpisa Yamamay. La squadra allenata da Peppe Marino scenderà in campo domani a Paganico, in provincia di Grosseto, alle ore 15 nello spareggio contro la Novese per conquistare la promozione in serie B dopo aver vinto con ampio margine il girone D della serie C.

Non sarà facile contro la vincente del girone A della stessa serie, anche perché sarà una partita secca che vedrà alla fine solo una squadra promossa nonostante l’ottima stagione disputata da entrambe le formazioni.

A disposizione del tecnico ci sarà l’intera rosa e le scelte saranno fatte solo poco prima dell’incontro.

Al seguito della squadra, che è in ritiro da ieri, ci saranno due pullman di tifosi che partiranno domani da Napoli e le cui prenotazioni sono già esaurite da giorni, a conferma dell’affetto che il pubblico nutre dei confronti del club del presidente Lello Carlino.

Per chi non potrà seguire la squadra a Grosseto la società ha organizzato anche una diretta che sarà possibile seguire in tv (canale 296 DT).

