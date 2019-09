Calcio Napoli, Fabian Ruiz: “Spero il rinnovo arrivi presto, i miei agenti stanno parlando con il club”

Il centrocampista del Calcio Napoli, Fabian Ruiz, rivela come i suoi procuratori stiano parlando con il club azzurro del suo rinnovo contrattuale.

Calcio Napoli | “Ho grande voglia di vincere qualcosa qui a Napoli e vedere tutta la citta’ festeggiare con noi”. Alla sua seconda stagione in azzurro, Fabian Ruiz non fa mistero di quelle che sono le sue ambizioni. Protagonista con la Spagna agli ultimi Europei Under 21, il giovane centrocampista ha voglia di togliersi delle soddisfazioni anche con la maglia dei partenopei e si e’ gia’ scrollato di dosso l’amarezza per il ko contro la Juve.

“E’ stata dura perdere in quel modo – confessa a ‘Marca’ – Siamo stati in grado di rimontare dallo 0-3 alla Juve in casa sua, qualcosa che e’ molto difficile, e perdere cosi’, sull’ultima azione, e tra l’altro credo che la punizione non ci fosse, ti da’ fastidio. Ma poi passa. L’errore di Koulibaly? Tutti sbagliamo e non bisogna colpevolizzarlo di nulla. Il primo a essere dispiaciuto era lui. Siamo tutti al suo fianco perche’ sappiamo quanto sia importante per noi, perche’ da’ sempre il massimo e ci garantisce grande sicurezza dietro. Se avessi sbagliato io, mi sarebbe piaciuto avere la solidarieta’ di tutti”.

Le parole dello spagnolo

Arrivato dal Betis, Fabian Ruiz ammette che “Napoli e’ molto simile a Siviglia ma e’ piu’ grande e tutta la gente tifa Napoli, c’e’ solo una squadra”. “Lo senti per strada, nel giorno della partita, amano il calcio e il Napoli, per loro la squadra e’ tutto e per noi e’ molto importante sentirli vicini. All’inizio sono rimasto sorpreso, non c’ero abituato, andavo per strada e venivano da me 20-30 persone”.

In estate il nome di Ruiz e’ stato accostato a club come Real Madrid e Barcellona ma anche se la cosa lo ha lusingato, “ho ancora 4 anni di contratto al Napoli e sono felice li’. Ancelotti mi trasmette tutta la fiducia di cui un giocatore necessita”. Al punto che non esclude di rinnovare. “La societa’ e i miei agenti stanno parlando e spero che si arrivi a un accordo. Sono felice qui sin dal primo momento in cui sono arrivato, mi hanno dato molta fiducia”.