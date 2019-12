Calcio Napoli dalle tenebre del primo tempo alla luce del secondo: gli azzurri tornano alla vittoria contro il Sassuolo

Imbarazzante la prestazione degli azzurri nel primo tempo e Sassuolo meritatamente in vantaggio con Traorè. Ripresa con sprazzi di buon Napoli e rimonta con Allan ed un autogol al 94′. Il Calcio Napoli vince in trasferta col Sassuolo 2-1.

Proprio su uno dei campi sul quale il “grande Napoli” di Sarri aveva trovato più problemi, il Calcio Napoli dà segnali di rinascita con un secondo tempo sontuoso con sprazzi di bel gioco e di alta intensità e tecnica.

Proprio dopo un primo tempo da incubo nel quale sembrava inutile il cambio in panchina, inutile il ritorno al 4 3 3 , inutile finanche sperare che questa squadra potesse riprendersi, ecco che, come per magia, nella ripresa torna a giocare il Calcio Napoli che abbiamo imparato a conoscere.

Gattuso prosegue nel suo lavoro e ripresente la squadra col 4 3 3. Assenti Koulibaly, Maksimovic schiera: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Allan, Fabian Ruiz, Zielinsky, Insigne, Milik, Callejon

Le tenebre del primo tempo

Pronti via e Mario Rui salva sulla linea al 2′ su azione di calcio d’angolo.

Al 4′ Duncan tira da fuori area e Meret è costretto ad un difficile intervento.

Fabian regista basso è disatroso: non aiuta in fase di non possesso e non illumina il gioco, vicino alui Allan lotta ma predica nel deserto e Zielinsky è un assente non giustificato.

In attacco Insigne e Callejon sembrano i fantasmi dei calciatori ammirati per anni ed il solo Milik non riesce a fare miracoli.

E’ un clacio Napoli allo sbando con avversari che sembrano correre il triplo, con passaggi anche elementari sbagliati e nessuna “visione” di gioco. L’era Gattuso sembra già un fallimento.

Al 26′ Kyriakopoulos tenta il tiro ed il pallone finisce di poco a lato.

Al 29′ il meritato vantaggio del Sassuolo:

Pallone profondo sul secondo palo, Mario Rui si perde Traorè che infila Meret. 1-0.

Al 43′ il Sassuolo va vicino al raddoppio con Traorè che calcia il pallone sull’attentissimo Meret.

Finisce il primo tempo con una prestazione degli azzurri che è degna della serie B se non peggio.

Si rivede la luce nella ripresa

Cosa sia successo negli spogliatoi non lo sapremo mai eppure, in campo, torna un’altra squadra che corre, rincorre, ha voglia e torna a giocare mostrando anche una buona tecnica.

Fuori Luperto per problemi fisici, Gattuso schiera Di Lorenzo al centro ed inserisce un redivivo Hysaj sulla destra. Buona la prova del terzino che si fa notare anche in fase avanzata aiutando Callejon (un fantasma nel primo tempo) a sfruttare spazi fino a quel momento inesistenti.

Al 50′ proprio Hysaj viene placcato in area di rigore. Clamoroso il silenzio del VAR… davvero clamoroso. Ennesimo rigore negato al Calcio Napoli: una mannaia che puntualmente colpisce le partite degli azzurri.

Al 57′ il pareggio di Allan

Gran velo di Milik che lascia la palla ad Allan. il centrocampista stoppa il pallone e lo calcia con forza nella porta avversaria. 1-1!

Da questo momento il Calcio Napoli torna la macchina macina avversari che avevamo imparato ad apprezzare: azioni rapide, pressing più efficace, laterali che riescono ad inserirsi ed a creare spazi per i compagni.

Quasi impossibile contare le occasioni in area con azioni che non arrivano agli attaccanti per pochi centimetri.

Al 70′ fuori un deludente Fabian Ruiz per Elmas.

Al 75′ il redivivo Callejon calcia verso la porta ed un ottimo Pegolo evita il gol.

Al 77′ entra Mertens per Milik.

Al78′ clamorosa occasione per il Calcio Napoli. Da Zielinsky a Callejon che solo dal dischetto del rigore calcia colpendo la traversa; sulla ribattuta Insigne tira ma il pallone viene respinto sulla linea di porta.

Al 79′ è Mertens a divorarsi il gol di testa solo davanti alla porta sguarnita.

Sembra stregata la porta soprattutto quando viene annullato al Calcio Napoli in vantaggio per pochi centimetri di fuorigioco di Callejon. Siamo all’82’.

Incredibile quante azioni abbiano creato gli azzurri in pochissimi minuti.

Ci tentano ancora Elmas, Manolas su angolo, e Mertens che con un tiro a giro manda la palla a lambire il palo.

Ma al 94′ il Calcio Napoli guadagna il meritato vantaggio.

All’ultimo respiro Insigne batte un calcio d’angolo, Di Lorenzo colpisce sul primo palo favorendo l’inserimento di Elmas. Il centrocampista viene anticipato da un difensore che deposita la palla in rete. 1-2… finalmente meritato.

Torna alla vittoria il Calcio Napoli e torna, speriamo, un minimo di serenità e fiducia nel lavoro.

Gattuso raccoglie la prima vittoria ed i primi segnali di risveglio della squadra.

Bene Allan, Hysaj ed il solito Di Lorenzo. Sempre ottimo Meret che assicura, almeno, in porta, parate superbe.

Ora c’è la sosta e finalmente finisce calcisticamente il 2019. Si tornerà alla Befana al San Paolo contro l’Inter: una occasione unica per tastare con mano i miglioramenti visti nel secondo tempo di Reggio Emilia.

A fine partita, finalmente, si rivedono i sorrisi e la gioia per una vittoria con la speranza che il 2020 ne sia pieno.