Calcio Napoli, dalla Spagna: De Laurentiis valuta Fabian Ruiz 180 milioni

Calcio Napoli | Fabian Ruiz piace al Barcellona e non solo. Anche Real Madrid e Manchester City sono sulle tracce del 23enne centrocampista spagnolo del Napoli che pero’, stando a quanto rivela “Sport”, al momento e’ inavvicinabile per chiunque: Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto sapere che non e’ disposto a trattare per meno di 180 milioni di euro.

“Haaland? Nessuno ce lo ha offerto”

Intanto Erling Braut Haaland non e’ mai stato vicino al Napoli. E’ la stessa societa’ partenopea a precisarlo via Twitter, smentendo le indiscrezioni secondo le quali il giovane attaccante norvegese oggi al Salisburgo era stato offerto al club per appena 5 milioni di euro. “La ‘notizia’ e’ falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita”.