Calcio Napoli, contatto ADL-Mertens: le condizioni per il rinnovo

L’attaccante belga potrebbe prolungare il suo contratto con il Calcio Napoli, restando all’ombra del Vesuvio, ma ci sono alcune condizioni importanti.

Se per la permanenza di Josè Callejon con la maglia del Calcio Napoli anche la prossima stagione non sembrano esserci più possibilità, qualche speranza resta per il rinnovo di Dries Mertens. Secondo quanto riferito dal ‘Mattino’, Aurelio De Laurentiis ha sondato nuovamente l’orizzonte, informandosi sulle condizioni del belga. Dal patron sarebbero arrivati anche i complimenti per le ultime performance, confermando stima e fiducia anche per il futuro.

Resta ancora qualche frizione tra le parti a impedire il rinnovo e l’adeguamento contrattuale. Mertens chiede una cifra vicina ai 5 milioni di euro, rispetto ai 4 percepiti attualmente, più un bonus alla firma, anche con un biennale più opzione per un terzo e ultimo anno. Ma a pesare più di tutto è la richiesta di garanzie tecniche sulla qualità della rosa. Qualora le parti dovessero venirsi incontro in maniera definitiva, l’attaccante belga sarebbe anche pronto a continuare il percorso di sensibilizzazione di calciatori importanti del palcoscenico nazionale e internazionale per convincerli ad approdare all’ombra del Vesuvio, nell’estate della rifondazione.