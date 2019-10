Calcio Napoli, con l'Atalanta restano fuori Hysaj e Manolas

Il tecnico del Calcio Napoli, Carlo Ancelotti, potrà tornare a contare su Maksimovic e Mario Rui per far fronte all’assenza di Malcuit.

Scontro d’alta classifica domani sera al San Paolo, che per i partenopei puo’ significare perdere il treno delle prime se l’esito fosse negativo. Arriva, infatti, la lanciatissima Atalanta di Gasperini, reduce dal roboante 7-1 di domenica con l’Udinese e in grandissima forma. Tre i punti che separano le due squadre in classifica, dopo che l’andamento degli azzurri e’ stato frenato dall’ultimo pareggio con la Spal. Un inizio non esaltante quello del team di Ancelotti, che ha collezionato solo 17 punti in 9 partite, portando a casa un punteggio che non era cosi’ basso dalla stagione 2014/15, quando il Napoli chiuse in quinta posizione. Al contrario, la squadra di Gasperini e’ spinta dall’entusiasmo e, nell’epoca dei 3 punti a vittoria, i bergamaschi hanno segnato il record di 28 gol in 9 partite (meglio ha fatto solo il Milan che ne aveva ottenuti 29 nel campionato vinto nella stagione 1992/1993, quando ancora si assegnavano 2 punti per ogni successo).

La storia degli incontri in Serie A tra le due squadre vede gli azzurri condurre con 43 vittorie, contro i 26 successi dell’Atalanta e 27 pareggi. L’ultimo match tra le due societa’ ha visto imporsi l’Atalanta, allora al quinto posto della classifica della stagione 2018/2019, con il risultato di 2-1. I precedenti degli allenatori contro i rivali suggeriscono tuttavia che la partita di domani sara’ uno scontro all’ultimo sangue, con Ancelotti che su 2 partite giocate contro l’Atalanta ha conseguito 1 vittoria e 1 sconfitta. Il bilancio di Gasperini non e’ molto piu’ alto: in 7 partite contro il Napoli, l’allenatore ha ottenuto 4 vittorie e 3 sconfitte. Tra i papabili protagonisti della partita di domani, e’ molto probabile che Ancelotti schieri Fernando Llorente, che e’ entrato solamente al 72′ contro la Spal in sostituzione di Mertens, e che ha i numeri a proprio favore, avendo sempre vinto in passato contro l’Atalanta. Altro nome e’ quello di Luis Muriel, che ha segnato il primo gol in Serie A proprio in un Napoli-Lecce del 2011, vinto 4-2 dagli azzurri. Ma non e’ l’unico precedente a favore della performance dell’attaccante colombiano. Nel primo incontro della stagione 2019-20 contro la Spal ha segnato 2 reti, a cui si e’ aggiunta una terza contro il Genoa, e poi altre 5 contro il Lazio e l’Udinese, andando a segno in 4 delle 7 partite disputate per gli azzurri.

I convocati di Ancelotti

Per il match, Ancelotti ha convocato 22 giocatori. Manolas continua a lavorare a parte, mentre Hysaj ha svolto parte dell’allenameno in gruppo e parte seguendo la tabella personalizzata. Nessuno dei due sara’ della partita contro i nerazzurri. Questa la lista in ordine alfabetico: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.