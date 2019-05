Calcio Napoli, Cavani accende una speranza: “Futuro in azzurro? Non dico niente, ma…”

L’attaccante uruguaiano ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su un suo possibile ritorno con il Calcio Napoli, riaccendendo le speranze dei tifosi azzurri.

Edinson Cavani riaccende una piccola speranza nei tifosi del Calcio Napoli, che sognano un suo ritorno alle pendici del Vesuvio gia’ dalla prossima stagione. Il 32enne attaccante uruguaiano, a segno ieri nel rotondo 4-0 inflitto dai campioni di Francia del Paris Saint Germain al Dijon, non chiude del tutto ad un clamoroso addio alla Ligue 1. “Un ritorno a Napoli? No, non dico nulla”, taglia corto a Canal + Cavani, in scadenza con il Psg sino al 2020. “Il futuro? La prima cosa e’ rispettare il mio contratto. Mi piace questo club, questa citta’, sono felice con la mia famiglia. Non dipende solo da me, ma mi piacerebbe rimanere e finire il mio contratto”.

Le parole del ‘Matador’ a Canal+

Insomma, la palla va alla societa’ del presidente Nasser Al-Khelaifi, che potrebbe decidere di cederlo prima che vada in scadenza. Il diretto interessato pero’ e’ felice a Parigi: “Aver vinto il titolo e’ bellissimo, sono cose che restano nella tua memoria. I tifosi ci danno amore, e’ bello e li ringrazio”. Il Napoli, per strapparlo alla bellezza della Torre Eiffel, dovra’ impegnarsi parecchio.