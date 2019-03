Calcio Napoli, Callejon: “Crediamo nell’Europa League. Futuro? Voglio restare qui”

L’attaccante del Calcio Napoli è stato inserito nella Top 11 d’inverno della Serie A: “Sono molto contento, vuol dire che sto facendo bene”. E sul suo futuro non ha dubbi.

Se in casa Juventus la parola d’ordine e’ #finoallafine con tanto di hashtag, non sono da meno in casa Calcio Napoli. Basta sentire Jose’ Maria Callejon, un intoccabile per tutti gli allenatori che in questi anni si sono succeduti sulla panchina azzurra. Da Benitez ad Ancelotti, passando per Sarri. “La Juventus e’ una squadra forte. Sono forti da tanti anni – ha spiegato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport – e lo sono ancora adesso. Sono una bellissima squadra e quest’anno, con Cristiano Ronaldo, hanno fatto un altro passo in avanti. Noi facciamo il nostro lavoro, abbiamo una grande squadra e abbiamo lottato con loro nelle due partite in cui ci siamo affrontati in campionato. Non e’ andata bene, ma siamo ancora la’. Siamo secondi, non e’ ancora finita e non dobbiamo mollare nulla perche’, come ho sempre detto, abbiamo fatto un grande lavoro dall’inizio dell’anno fino ad adesso, quindi dobbiamo continuare fino alla fine”. Callejon ha grande fiducia nella sua squadra e del resto che il Napoli sia una delle piu’ belle realta’ del calcio italiano e non solo e’ sotto gli occhi di tutti.

Lo spagnolo e’ uno dei tanti azzurri inseriti nella Top 11 d’inverno (gare dal 22 dicembre al 21 marzo) di Serie A, un risultato che ha fatto molto piacere all’ex Real Madrid. “Sono molto contento di essere stato inserito in questa squadra – ha detto Callejon a Sky –, vuol dire che personalmente sto facendo le cose bene. Sono contento anche per il lavoro che stiamo facendo con la squadra e per i miei compagni polacchi che sono stati inseriti in questa Top 11. Fino ad ora penso che stiamo facendo una grande lavoro e, se avessi potuto scegliere io, avrei inserito tutti i miei compagni, perche’ secondo me sono i migliori. In ogni caso dico che questa e’ una bellissima squadra: ci sono attaccanti che hanno fatto tanti gol, mi piace il portiere, mi piace la difesa. E’ davvero una bella squadra. Ci sono il Papu e Duvan Zapata dell’Atalanta che stanno facendo una grande stagione, c’e’ anche Praet che sta facendo molto bene. Lo stesso vale per i giocatori del Milan e per difensori come Acerbi e De Vrij. Forse dovrei correre tanto con una squadra cosi’, ma non c’e’ alcun problema. Credo che tutti i giocatori che sono stati selezionati per questa Top 11 lo meritino”.

Che intesa con Insigne

“Abbiamo fiducia in quello che stiamo facendo in Europa, abbiamo affrontato due squadre difficili come Zurigo e Salisburgo, abbiamo avuto un po’ di difficolta’ nel ritorno in Austria, ora ci tocca l’Arsenal”. Cosi’ il numero 7 spagnolo sul cammino degli azzurri in Europa. Il sorteggio di Nyon ha messo i “gunners” di fronte agli uomini di Ancelotti, di sicuro poteva andare meglio, ma lo spagnolo crede nelle chance della sua squadra. “I dettagli fanno la differenza contro le grandi, per noi sara’ dura a Londra, sara’ importante far gol in Inghilterra e poi al ritorno daremo tutto in campo con l’aiuto del San Paolo”, spiega Callejon che poi parla dell’intesa con Lorenzo Insigne, un feeling tecnico che continua a far male alle avversarie. “Ci troviamo bene dal primo giorno, ci siamo capiti subito, lui ha questo tipo di passaggi e io questo taglio che ormai faccio da anni, ci troviamo bene, abbiamo i tempi giusti e speriamo di fare ancora gol cosi'”. Se lo augura anche Carlo Ancelotti che ha in Callejon un grande estimatore.

“E’ un grandissimo allenatore, mi piace molto il suo modo di pensare, di farci stare in campo, di allenare, di gestire lo spogliatoio e il rapporto con calciatori, mi piacciono i consigli che ci da’ – spiega Callejon –. Ha tanta esperienza, ha vinto tanti titoli e allenato squadre forti, ma la prima cosa che mi ha colpito e’ che e’ stato lui a chiedere consigli a noi, ci ha chiesto dove preferivamo giocare e come. Prima di essere un grande allenatore e’ una grande persona e questa e’ la cosa piu’ importante”. Callejon parla anche di futuro, lui lo vede ancora e sempre azzurro. “Ho ancora un anno di conratto e vorrei restare, sono molto felice qui, lo e’ anche la mia famiglia, ho due figlie napoletane, la grande e’ come se lo fosse, parla il napoletano e ha amici napoletani, la gente mi vuole bene, dovro’ parlare con il presidente e vedremo se riusciremo a trovare un accordo”.